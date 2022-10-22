Жовтень, 22 в 13:33

У Німеччині вимагають збільшити суму коштів для надання військової підтримки Україні на наступний рік.

З такою ініціативою виступили міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністерка оборони Крістіне Ламбрехт. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на лист двох чиновниць до міністра фінансів Крістіана Лінднер.

Бербок і Ламбрехт мають на увазі спеціальний фонд для допомоги зброєю в розмірі €2,2 млрд.

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Вони вважають, що тільки з таким бюджетом Німеччина могла б “конкретно і зримо взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери”.

У листі міністерки критикують той факт, що у бюджеті 2023 року на так звану “навчальну статтю” заплановано лише €697 млн.

– У 2022 році уряд фінансував прямі поставки озброєнь з оборонної промисловості в Україну або так званий “круговий обмін” з спеціального фонду. Цей фонд “виявився центральним фінансовим інструментом” для допомоги озброєнням. Наприклад, Берлін оплачував танки, які Чехія або Греція отримували на заміну старих систем, які вони постачали Україні, – йдеться у статті.

Міністерки хочуть, щоб Лінднер значно збільшив спеціальний фонд під час фіналізації бюджету в середині листопада.

За їхніми словами, раніше запланований бюджет скорочує простір для маневру “до мінімуму, який більше не є політично виправданим”.

Крім того, Лінднер має зробити можливим укладення обома палатами так званих декларацій про зобов’язання на суму ще одного мільярда на багаторічні проєкти з озброєння у 2023 році.