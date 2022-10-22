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Япония будет рассматривать как враждебный акт против всего человечества ядерный удар РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

В субботу, 22 октября, премьер-министр Японии Фумио Кисида предупредил, что применение ядерного оружия Российской Федерацией будет рассматриваться его страной как враждебный акт против всего человечества.

Отмечается, что Кисида возглавляет единственную страну, которая когда-либо была поражена ядерной бомбой. Премьер подчеркнул, что бряцание президентом РФ Владимиром Путиным таким оружием является “глубоко тревожным”.

– Действия России по угрозе применения ядерного оружия представляют собой серьезную угрозу миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы, – сказал он в комментарии AFP.

Кисида примет лидеров стран Большой семерки в мае следующего года в Хиросиме, где в августе 1945 года американские военные сбросили ядерную бомбу. Через три дня был нанесен удар по городу Нагасаки.

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Источник: The Guardian
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