Октябрь, 22 в 15:52

В субботу, 22 октября, премьер-министр Японии Фумио Кисида предупредил, что применение ядерного оружия Российской Федерацией будет рассматриваться его страной как враждебный акт против всего человечества.

Отмечается, что Кисида возглавляет единственную страну, которая когда-либо была поражена ядерной бомбой. Премьер подчеркнул, что бряцание президентом РФ Владимиром Путиным таким оружием является “глубоко тревожным”.

– Действия России по угрозе применения ядерного оружия представляют собой серьезную угрозу миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы, – сказал он в комментарии AFP.

Кисида примет лидеров стран Большой семерки в мае следующего года в Хиросиме, где в августе 1945 года американские военные сбросили ядерную бомбу. Через три дня был нанесен удар по городу Нагасаки.