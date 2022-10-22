Жовтень, 22 в 15:52

У суботу, 22 жовтня, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда попередив, що застосування ядерної зброї Російською Федерацією розглядатиметься його країною як ворожий акт проти всього людства.

Зазначається, що Кісіда очолює єдину країну, яка колись була уражена ядерною бомбою. Прем’єр підкреслив, що брязкання президентом РФ Володимиром Путіним такою зброєю є “глибоко тривожним”.

– Дії Росії щодо загрози застосування ядерної зброї є серйозною загрозою миру та безпеці міжнародної спільноти і абсолютно неприйнятні, – сказав він у коментарі AFP.

Кісіда прийме лідерів країн Великої сімки у травні наступного року в Хіросімі, де у серпні 1945 року американські військові скинули ядерну бомбу. Через три дні було завдано удару по місту Нагасакі.