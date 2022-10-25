Октябрь, 25 в 14:26

Выяснилось имя человека из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина, который критиковал главу Кремля относительно войны, развязанной им против Украины – им оказался основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом сообщает The Washington Post, которая ссылается на пожелавших остаться анонимными чиновников из США.

Отмечается, что Пригожин лично заявил Путину, что его военное командование плохо управляет боевыми действиями. Эта критика перекликается с тем, что Пригожин публично говорил в течение нескольких недель.

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Его способность спокойно высказывать критику в адрес российских военных лично Путину, по данным издания, свидетельствует о том, что его влияние растет по мере проигрыша России в войне.

Также это подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного истеблишмента, подвергнувшегося резкой критике как со стороны Пригожина, так и со стороны других лиц после месяцев потерь и боевых ошибок.

То, насколько Пригожин разочарован в Минобороны РФ, а также его напряжение в отношениях с министром обороны России Сергеем Шойгу, стало предметом для отдельного доклада разведки США, отмечает собеседник The Washington Post.

В отчете указано, что Пригожин раскритиковал Минобороны РФ за то, что оно слишком сильно полагается на группу Вагнера, не давая при этом наемникам достаточно денег и ресурсов для выполнения задач.