Жовтень, 25 в 14:26

З’ясувалося ім’я людини з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна, яка критикувала главу Кремля щодо війни, розв’язаної ним проти України – нею виявився засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Про це повідомляє The Washington Post, яка посилається на чиновників із США, що побажали залишитися анонімними.

Йдеться про те, що Пригожин особисто заявив Путіну, що його військове командування погано керує бойовими діями. Ця критика перегукується з тим, що Пригожин публічно говорив упродовж кількох тижнів.

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Його здатність спокійно висловлювати критику на адресу російських військових особисто Путіну, за даними видання, свідчить про те, що його вплив зростає через поразку Росії у війні.

Також це підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного істеблішменту, що зазнав різкої критики як з боку Пригожина, так і з боку інших осіб після місяців втрат і бойових помилок.

Те, наскільки Пригожин розчарований у Міноборони РФ, а також його напруження у відносинах із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, стало предметом для окремої доповіді розвідки США, зазначає співрозмовник The Washington Post.

У звіті зазначено, що Пригожин розкритикував Міноборони РФ за те, що воно надто покладається на групу Вагнера, не даючи при цьому найманцям достатньо грошей і ресурсів для виконання завдань.