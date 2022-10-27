Октябрь, 27 в 17:19

Мировой энергетический кризис, который возник из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, вызвал глубокие и длительные экономические изменения.

Они ускоряют переход на более надежные энергосистемы с большей долей возобновляемых источников энергии. Об этом сообщили в Международном энергетическом агентстве (ІЕА).

В частности, в новом ежегодном отчете организация признала негативные экономические последствия сокращения поступлений российского газа, нефти и угля на западные рынки. Ведь раньше Россия была самым большим в мире экспортером ископаемого топлива.

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— Для потребителей газа в Северном полушарии эта зима обещает быть угрожающим периодом и испытанием солидарности в ЕС, а зима 2023-2024 годов может оказаться еще более сложной. Но в дальнейшей перспективе одним из последствий недавних действий России является то, что эпоха быстрого роста спроса на газ подходит к концу, — подчеркнули в агентстве.

Специалисты прогнозируют, что мировые инвестиции в чистую энергию до 2030 года увеличатся наполовину от нынешнего уровня и достигнут $2 трлн.

В Международном энергетическом агентстве считают, что Россия, которая является крупнейшим в мире экспортером ископаемых энергоносителей, никогда не вернет себе ту долю в мировом энергорынке, которую она имела до вторжения в Украину.

Согласно прогнозу организации, доля российской энергии на международном рынке с 20% в 2021 году упадет до 13%.

Источник: Международное энергетическое агентство