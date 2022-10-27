Жовтень, 27 в 17:19

Світова енергетична криза, яка виникла через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, викликала глибокі і довготривалі економічні зміни.

Вони пришвидшують перехід на надійніші енергосистеми з більшою часткою відновлюваних джерел енергії. Про це повідомили в Міжнародному енергетичному агентстві (ІЕА).

Зокрема, у новому щорічному звіті організація визнала негативні економічні наслідки від скорочення надходжень російського газу, нафти й вугілля на західні ринки. Адже раніше Росія була найбільшим у світі експортером викопного палива.

Зараз дивляться

– Для споживачів газу в Північній півкулі ця зима обіцяє бути загрозливим періодом та випробуванням солідарності в ЄС, а зима 2023-2024 років може виявитися ще складнішою. Але в подальшій перспективі одним із наслідків нещодавніх дій Росії є те, що епоха швидкого зростання попиту на газ добігає кінця, – наголосили в агентстві.

Фахівці прогнозують, що світові інвестиції в чисту енергію до 2030 року збільшаться наполовину від теперішнього рівня і сягнуть $2 трлн.

У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що Росія, яка є найбільшим у світі експортером викопних енергоносіїв, ніколи не поверне собі тієї частки у світовому енергоринку, яку вона мала до вторгнення в Україну.

Згідно з прогнозом організації, частка російської енергії на міжнародному ринку з 20% 2021 року впаде до 13%.

Джерело: Міжнародне енергетичне агентство