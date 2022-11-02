Ноябрь, 02 в 19:59

Стало известно, какой ущерб нанесен газопроводам Северный поток 1 и Северный поток 2 взрывами, произошедшими в конце сентября.

Так, по данным Agence French-Presse (AFP), Nord Stream AG рассказала, что около 250 метров (820 футов) трубопровода в Балтийском море были разрушены.

На газопроводах Северный поток 1 и Северный поток 2 возникли четыре утечки после того, как эксперты по сейсморазведке предположили, что это были подводные взрывы.

Сейчас смотрят

Шведские инспекторы в ходе своего расследования обнаружили доказательства саботажа, в котором Россия в последние дни пыталась обвинить Великобританию.

Трубопроводы, соединяющие Россию с Германией, оказались в центре геополитической напряженности после того, как Москва прекратила поставки газа в Европу в ответ на западные санкции в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину.