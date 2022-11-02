Листопад, 02 в 19:59

Стало відомо, яких збитків завдано газопроводам Північний потік та Північний потік-2 вибухами, що сталися наприкінці вересня.

Так, за даними Agence French-Presse (AFP), Nord Stream AG розповіла, що близько 250 метрів (820 футів) трубопроводу в Балтійському морі було зруйновано.

На газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 виникли чотири витоки після того, як експерти із сейсморозвідки припустили, що це були підводні вибухи.

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Шведські інспектори в ході свого розслідування виявили докази саботажу, в якому Росія останніми днями намагалася звинуватити Велику Британію.

Трубопроводи, які з’єднують Росію з Німеччиною, опинилися в центрі геополітичної напруги після того, як Москва припинила постачання газу до Європи у відповідь на західні санкції через повномасштабне російське вторгнення в Україну.