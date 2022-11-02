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КНДР запустила ракеты в Японское море, одна из них упала у побережья Южной Кореи.

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
КНДР запустила ракеты в Японское море, одна из них упала у побережья Южной Кореи.
Фото: Unsplash

Северная Корея запустила не менее трех ракет малой дальности в Японское море, одна из которых упала на расстоянии менее чем в 60 километрах от побережья Южной Кореи.

Отмечается, что ракета упала в участке южнее Северной разграничительной линии, морской границы между КНДР и Южной Кореей. Это первый случай, когда ракета Северной Кореи приземлилась так близко от побережья Южной Кореи.

Это произошло в 57 километрах от южнокорейского города Сокчо и в 167 километрах от острова Улиндо. В части острова из-за падения ракеты объявляли воздушную тревогу.

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В Южной Корее заявили, что власти анализируют пуски, чтобы выяснить, были ли траектории полета ракет умышленными или сбились с курса.

Запуски ракет провели через несколько часов после того, как Пхеньян требовал от США и Южной Кореи прекратить масштабные военные учения.

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Джерело: Kyodo

Источник: Reuters
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