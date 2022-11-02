Листопад, 02 в 6:51

Північна Корея запустила щонайменше три ракети малої дальності в Японське море, одна із яких впала менше ніж за 60 кілометрів від узбережжя Південної Кореї.

Зазначається, що ракета впала південніше Північної розмежувальної лінії, морської межі між КНДР та Південною Кореєю. Це перший випадок, коли ракета Північної Кореї приземлилася так близько від узбережжя Південної Кореї.

Це сталося за 57 кілометрів від південнокорейського міста Сокчо та за 167 кілометрів від острова Уліндо. У частині острова через падіння ракети оголошували повітряну тривогу.

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У Південній Кореї заявили, що влада аналізує пуски, щоб з’ясувати, чи були траєкторії польоту ракет навмисними або вони збилися з курсу.

Запуски ракет здійснили через кілька годин після того, як Пхеньян вимагав від США та Південної Кореї припинити масштабні військові навчання.

Джерело: Kyodo