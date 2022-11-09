Иран хочет продемонстрировать углубление сотрудничества с Москвой – ISW

Ноябрь, 09 в 6:55

Секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября для обсуждения возможной продажи иранских баллистических ракет РФ.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны ISW.

В частности, аналитики пишут, что о приезде Патрушева сообщило иранское информационное агентство Nour и государственное информационное агентство IRNA.

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Патрушев приехал в страну по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана SNSC Али Шамхани. Он также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для обсуждения российско-иранских отношений.

SNSC, вероятно, объявил о прибытии Патрушева в Иран, чтобы привлечь внимание международной аудитории к углублению сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне против Украины. Командующий Корпусом стражей исламской революции Кассем Сулеймани посещал Москву в 2015 году, чтобы призвать Россию вмешаться в сирийскую гражданскую войну.

Аналитики считают, что Тегеран, вероятно, стремится публично сигнализировать об изменении баланса в своем стратегическом партнерстве с Москвой, особенно перед региональными противниками Ирана, с которыми Кремль время от времени сотрудничает, как Израиль и Саудовская Аравия.

Как пишут аналитики ISW, визит Патрушева в Иран, в частности, проходит на фоне сообщений о том, что иранский режим ищет помощи России в подавлении протестов, хотя непонятно, будет ли обсуждать это Патрушев и его иранский коллега.

Источник: ISW