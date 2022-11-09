Іран хоче продемонструвати поглиблення співпраці з Москвою – ISW

Листопад, 09 в 6:55

Секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада задля обговорення можливого продажу іранських балістичних ракет РФ.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Зокрема, аналітики пишуть, що про приїзд Патрушева повідомили іранське інформаційне агентство Nour та державне інформаційне агентство IRNA.

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Патрушев приїхав до країни на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану SNSC Алі Шамхані. Він також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранських відносин.

SNSC, ймовірно, оголосила про прибуття Патрушева до Ірану, щоб привернути увагу міжнародної аудиторії до поглиблення співробітництва між Москвою і Тегераном, а також підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні проти Україні. Командувач Корпусу вартових ісламської революції Кассем Сулеймані, відвідував Москву у 2015 році, щоб закликати Росію втрутитися у сирійську громадянську війну.

Аналітики вважають, що Тегеран, ймовірно, прагне публічно сигналізувати про зміну балансу у своєму стратегічному партнерстві з Москвою, особливо перед регіональними противниками Ірану, з якими Кремль час від часу співпрацює, як-от Ізраїль та Саудівська Аравія.

Як пишуть аналітики ISW, візит Патрушева до Ірану, зокрема, відбувається на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає допомоги Росії у придушенні протестів, хоча незрозуміло, чи обговорюватиме це Патрушев та його іранський колега.

Джерело: ISW