Помогут защитить небо: Франция передала Украине зенитные системы Crotale

Ноябрь, 20 в 13:52

Среди последних систем, полученных Украиной от Франции – зенитно-ракетные комплексы Crotale. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню.

В издании BFMTV отмечают, что, рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню назвал среди последних переданных Украине систем две батареи ЗРК Crotale и две ракетные батареи системы залпового огня.

Сообщается, что, несмотря на то, что французскую помощь больше ассоциируют с самоходными артиллерийскими установками Caesar, которых передали уже 18, перечень вооружения гораздо шире.

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Франция предоставила Украине ракеты Milan и Mistral, около 60 бронетранспортеров VAB, противотанковые мины HDP-2A2, средства защиты от ядерной, биологической или химической угрозы, новейшие приборы ночного видения.

Лекорню добавил, что Киев также просил радиолокационные станции, однако этот запрос еще находится на этапе рассмотрения.

Кроме того, Франция и другие западные партнеры присоединятся к центру обслуживания военной техники Украины в Словакии. Его работу будет координировать общая франко-германская ассоциация оборонпрома KNDS.

Министр пояснил, что там, среди прочего, должны обслуживать и ремонтировать гаубицы PzH 2000, САУ Caesar, зенитные танки Gepard, бронетранспортеры Dingo.

Фонд поддержки на 200 млн евро, одобренный в парламенте, также позволит Украине заказывать необходимое вооружение у французского оборонпрома и обеспечивать обслуживание поставленных систем.

Лекарню объяснил, что речь может идти, в том числе, о закупке БМП Bastion или оборудования для понтонных переправ.

По словам министра, во Франции прошли обучение уже 400 украинских военных. Среди них те, кто будет работать с переданными системами, и эта деятельность продолжится в рамках миссии ЕС.

– Наша начальная цель – научить 2 000 человек из 15 000, как предложили на уровне ЕС. 400 украинских военных уже прошли обучение, в том числе на системах, которые мы предоставляем, – отметил Лекорню.

Он отметил, что общий объем французской военной помощи Украине уже достиг 550 млн евро. В настоящее время Франция – в пятерке крупнейших оказателей помощи по объемам.

Источник: BFMTV

Фото: скріншот One Target