Допоможуть захистити небо: Франція передала Україні зенітні системи Crotale

Листопад, 20 в 13:52

Серед останніх систем, які отримала Україна від Франції – зенітно-ракетні комплекси Crotale. Про це повідомив голова Міноборони Франції Себастьєн Лекорню.

У виданні BFMTV зазначають, що розповідаючи про вже надану Францією допомогу, Лекорню назвав серед останніх переданих Україні систем дві батареї ЗРК Crotale і дві ракетні батареї системи залпового вогню.

Повідомляється, що не дивлячись на те, що французьку допомогу більше асоціюють з самохідними артилерійськими установками Caesar, яких передали вже 18, перелік озброєння набагато ширший.

Зараз дивляться

Франція надала Україні ракети Milan та Mistral, близько 60 бронетранспортерів VAB, протитанкові міни HDP-2A2, засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози, найновіші прилади нічного бачення.

Лекорню додав, що Київ також просив про радіолокаційні станції, однак цей запит ще знаходиться на етапі розгляду.

Крім того, Франція та інші західні партнери долучаться до центру обслуговування військової техніки України у Словаччині. Його роботу координуватиме спільна франко-німецька асоціація оборонпрому KNDS.

Міністр пояснив, що там, серед іншого, мають обслуговувати та ремонтувати гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітні танки Gepard, бронетранспортери Dingo.

Фонд підтримки на 200 млн євро, схвалений у парламенті, також дозволить Україні замовляти необхідне озброєння у французького оборонпрому й забезпечувати обслуговування поставлених систем.

Лекорню пояснив, що мова може йти у тому числі про закупівлю БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.

За словами міністра, у Франції пройшли навчання вже 400 українських військових. Серед них ті, хто працюватиме з переданими системами, і ця діяльність продовжиться у рамках місії ЄС,

– Наша початкова мета – навчити 2000 осіб із загалом 15 000, як запропонували на рівні ЄС. 400 українських військових вже пройшли навчання, зокрема на системах, які ми надаємо, – зазначив Лекорню.

Він зазначив, що загальний обсяг французької військової допомоги Україні вже сягнув 550 млн євро. Наразі Франція – у п’ятірці найбільших надавачів допомоги за обсягами.

Джерело: BFMTV

Фото: скріншот One Target