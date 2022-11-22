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Экономические расходы России на войну против Украины приближаются к $1 трлн – эксперт

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Экономические расходы России на войну против Украины приближаются к $1 трлн – эксперт
Фото: Depositphotos

Британский экономист, эксперт по Украине Тимоти Эш подсчитал, что экономические расходы России на войну против Украинского государства приближаются к 1 трлн долларов США и продолжают расти.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– Зачем это все? Вторжение просто сделает россиян еще беднее. Это даже без учета престижных, дипломатических и стратегических потерь. Путин – безумец, – подчеркнул эксперт.

В цену вторжения Путина в Украину для россиян Эш учел и человеческие потери – это более 100 тыс. погибших и раненых, число которых растет каждый день.

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Кроме того, из-за этого оказались замороженными активы России на $400 млрд.

– Рост ВВП снизился на 5% с 1,8 трлн долларов США. Оценка финансовых активов ниже примерно в $300 млрд. Половина обычной военной техники потеряна, а это сотни миллиардов долларов США, плюс расходы на восстановление, – отметил Тимоти Эш.

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