Листопад, 22 в 13:32

Британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш підрахував, що економічні витрати Росії на війну проти Української держави наближаються до 1 трлн доларів США та продовжують рости.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

– Для чого це все? Вторгнення просто зробить росіян ще біднішими. Це навіть не враховуючи престижні, дипломатичні та стратегічні втрати. Путін – безумець, – підкреслив експерт.

У ціну вторгнення Путіна в Україну для росіян Еш врахував і людські втрати – це понад 100 тис. загиблих і поранених, кількість яких зростає щодня.

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Крім того, через це опинились замороженими активи Росії на $400 млрд.