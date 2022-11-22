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Факти / Світ

Економічні витрати Росії на війну проти України наближаються до $1 трлн – експерт

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Економічні витрати Росії на війну проти України наближаються до $1 трлн – експерт
Фото: Depositphotos

Британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш підрахував, що економічні витрати Росії на війну проти Української держави наближаються до 1 трлн доларів США та продовжують рости. 

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

– Для чого це все? Вторгнення просто зробить росіян ще біднішими. Це навіть не враховуючи престижні, дипломатичні та стратегічні втрати. Путін – безумець, – підкреслив експерт.

У ціну вторгнення Путіна в Україну для росіян Еш врахував і людські втрати – це понад 100 тис. загиблих і поранених, кількість яких зростає щодня.

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Крім того, через це опинились замороженими активи Росії на $400 млрд. 

– Зростання ВВП знизилося на 5% із 1,8 трлн доларів США. Оцінка фінансових активів нижча приблизно на $300 млрд. Половина звичайної військової техніки втрачена, а це сотні мільярдів доларів США, плюс витрати на відновлення, – зазначив Тімоті Еш.

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