Економічні витрати Росії на війну проти України наближаються до $1 трлн – експерт
Британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш підрахував, що економічні витрати Росії на війну проти Української держави наближаються до 1 трлн доларів США та продовжують рости.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
– Для чого це все? Вторгнення просто зробить росіян ще біднішими. Це навіть не враховуючи престижні, дипломатичні та стратегічні втрати. Путін – безумець, – підкреслив експерт.
У ціну вторгнення Путіна в Україну для росіян Еш врахував і людські втрати – це понад 100 тис. загиблих і поранених, кількість яких зростає щодня.
Крім того, через це опинились замороженими активи Росії на $400 млрд.
– Зростання ВВП знизилося на 5% із 1,8 трлн доларів США. Оцінка фінансових активів нижча приблизно на $300 млрд. Половина звичайної військової техніки втрачена, а це сотні мільярдів доларів США, плюс витрати на відновлення, – зазначив Тімоті Еш.