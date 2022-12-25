Китай провел военные учения в море и воздушном пространстве у Тайваня
В воскресенье, 25 декабря, войска Китая провели учения в море и воздушном пространстве у Тайваня. Во время них, в частности, проходили тренировки по нанесению ударов.
Об этом сообщают западные СМИ.
– Военные разных видов войск провели патрулирование для поддержания боевой готовности и отработали совместное нанесение ударов. Это стало решительным ответом на нынешний сговор между США и Тайванем и их провокации, – сообщило Восточное командование театра военных действий народно-освободительной армии Китая.
Там не стали уточнять, где именно проходили маневры и о каких конкретно провокациях идет речь.
Напомним, Китай уже не в первый раз заявляет о существовании так называемого “тайваньского вопроса”. Пекин отмечает принцип существования “единого Китая”, в рамках которого Тайвань там считают своей территорией.
Правительство Тайваня отвергает претензии Китая и заявляет, что хочет мира, но будет защищаться в случае нападения.