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Китай провел военные учения в море и воздушном пространстве у Тайваня

Анастасия Гевко, редактор ленты
китайська армія
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 25 декабря, войска Китая провели учения в море и воздушном пространстве у Тайваня. Во время них, в частности, проходили тренировки по нанесению ударов.

Об этом сообщают западные СМИ.

– Военные разных видов войск провели патрулирование для поддержания боевой готовности и отработали совместное нанесение ударов. Это стало решительным ответом на нынешний сговор между США и Тайванем и их провокации, – сообщило Восточное командование театра военных действий народно-освободительной армии Китая.

Там не стали уточнять, где именно проходили маневры и о каких конкретно провокациях идет речь.

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Напомним, Китай уже не в первый раз заявляет о существовании так называемого “тайваньского вопроса”. Пекин отмечает принцип существования “единого Китая”, в рамках которого Тайвань там считают своей территорией.

Правительство Тайваня отвергает претензии Китая и заявляет, что хочет мира, но будет защищаться в случае нападения.

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