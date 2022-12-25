Китай провів військові навчання в морі та повітряному просторі біля Тайваню

Грудень, 25 в 18:00

В неділю, 25 грудня, війська Китаю провели навчання в морі та повітряному просторі біля Тайваню. Під час них, зокрема, проходили тренування з завдання ударів.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

– Військові різних видів військ провели патрулювання для підтримки бойової готовності і відпрацювали спільне завдання ударів. Це стало рішучою відповіддю на нинішню змову між США і Тайванем і їхні провокації, – повідомило Східное командування театру воєнних дій народно-визвольної армії Китаю.

Там не стали уточнювати, де саме проходили маневри і про які конкретно провокації йде мова.

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Нагадаємо, Китай вже не вперше заявляє про існування так званого “тайваньського питання”. Пекін наголошує на принципі існування “єдиного Китаю”, в рамках якого Тайвань там вважають своєю територією.

Уряд Тайваню відкидає претензії Китаю та заявляє, що хоче миру, але захищатиметься в разі нападу.