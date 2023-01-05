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Тайвань расширил санкции против России и Беларуси

Бедрак Виктория, редактор ленты
Росія санкції
Фото: Dreamstime

Министерство экономики Тайваня решило ужесточить санкции против РФ и Беларуси, чтобы помешать экспорту товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

В частности, речь идет о расширении списка товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставки в Россию и Беларусь.

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В обновленный список вошли ряд товаров химической и металлургической промышленностей, продукция машиностроения и предметы, которые могут быть использованы правоохранителями.

Отмечено, что после полномасштабного вторжения России в Украину правительство Тайваня придерживалось договоренности об экспортном контроле обычных вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения, усилив контроль за экспортом в Москву и Минск.

Источник: Focus Taiwan

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