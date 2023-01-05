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Факти / Світ

Тайвань розширив санкції проти Росії і Білорусі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Росія санкції
Фото: Dreamstime

Міністерство економіки Тайваню вирішило посилити санкції проти РФ та Білорусі, щоб перешкодити експорту товарів та технологій подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Про це повідомляє Focus Taiwan.

Зокрема йдеться про розширенния списку товарів, щодо яких діє суворий експортний контроль та запроваджуються обмеження у разі постачання до Росії та Білорусі.

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До оновленого переліку увійшла низка товарів хімічної та металургійної промисловостей, продукція машинобудування та предмети, які можуть бути використані правоохоронцями.

Зазначено, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Тайваню дотримувався домовленості про експортний контроль звичайних озброєнь, а також товарів і технологій подвійного призначення, посиливши контроль за експортом до Москви та Мінська.

Джерело: Focus Taiwan

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