Украина может получить около 30 танков Leopard от Чехии и Словакии – FAZ

Январь, 20 в 15:48

Чехия и Словакия выразили готовность передать Украине 30 танков Leopard, предоставленных им Германией. Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах пишет издание FAZ.

Ранее эти страны предоставляли украинской армии танки советского производства.

Германия согласилась заменить советские танки меньшим количеством Leopard 2A4 в рамках так называемого “кольцевого обмена”. Это не новейшая модель этого западного танка.

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По плану, Берлин должен поставлять по два танка в месяц. Первые единицы техники Словакия и Чехия, по всей вероятности, уже получили. Тем временем в декабре началась подготовка экипажа.

– Речь идет о 30 танках Leopard, которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии, – говорится в материале.

Ранее Греция сообщила о готовности отказаться от 40 БМП Marder, обещанных ей немцами, в пользу Украины.

Источник: FAZ