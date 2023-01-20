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Факти / Світ

Україна може отримати близько 30 танків Leopard від Чехії та Словаччини – FAZ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
німецький танк Leopard 2A5
Фото: Getty Images

Чехія та Словаччина висловили готовність передати Україні 30 танків Leopard, які їм надала Німеччина. Про це з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах пише видання FAZ.

Зазначається, що раніше ці країни надавали українській армії танки радянського виробництва.

Німеччина погодилась замінити радянські танки меншою кількістю Leopard 2A4 в рамках так званого “кільцевого обміну”. Це – не найновіша модель цього західного танка.

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За планом, Берлін повинен постачати по два танки за місяць. Перші одиниці техніки Словаччина та Чехія, ймовірно, вже отримали. Тим часом у грудні почалась підготовка екіпажу. 

– Йдеться загалом про 30 танків Leopard, які були скуплені та поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини, – сказано в матеріалі.

Раніше Греція повідомила про готовність відмовитись від 40 БМП Marder, обіцяних їй німцями, на користь України.

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Джерело: FAZ

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