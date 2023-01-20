Україна може отримати близько 30 танків Leopard від Чехії та Словаччини – FAZ
Чехія та Словаччина висловили готовність передати Україні 30 танків Leopard, які їм надала Німеччина. Про це з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах пише видання FAZ.
Зазначається, що раніше ці країни надавали українській армії танки радянського виробництва.
Німеччина погодилась замінити радянські танки меншою кількістю Leopard 2A4 в рамках так званого “кільцевого обміну”. Це – не найновіша модель цього західного танка.
За планом, Берлін повинен постачати по два танки за місяць. Перші одиниці техніки Словаччина та Чехія, ймовірно, вже отримали. Тим часом у грудні почалась підготовка екіпажу.
– Йдеться загалом про 30 танків Leopard, які були скуплені та поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини, – сказано в матеріалі.
Раніше Греція повідомила про готовність відмовитись від 40 БМП Marder, обіцяних їй німцями, на користь України.
Джерело: FAZ