Україна може отримати близько 30 танків Leopard від Чехії та Словаччини – FAZ

Січень, 20 в 15:48

Чехія та Словаччина висловили готовність передати Україні 30 танків Leopard, які їм надала Німеччина. Про це з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах пише видання FAZ.

Зазначається, що раніше ці країни надавали українській армії танки радянського виробництва.

Німеччина погодилась замінити радянські танки меншою кількістю Leopard 2A4 в рамках так званого “кільцевого обміну”. Це – не найновіша модель цього західного танка.

Зараз дивляться За планом, Берлін повинен постачати по два танки за місяць. Перші одиниці техніки Словаччина та Чехія, ймовірно, вже отримали. Тим часом у грудні почалась підготовка екіпажу. – Йдеться загалом про 30 танків Leopard, які були скуплені та поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини, – сказано в матеріалі. Раніше Греція повідомила про готовність відмовитись від 40 БМП Marder, обіцяних їй німцями, на користь України. Читайте Ніколи не було прив’язки до США: уряд Німеччини про поставки Leopard Україні Джерело: FAZ

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