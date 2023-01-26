ПАСЕ приняла решение об общей ответственности властей РФ и Беларуси за преступление агрессии
ПАСЕ приняла решение, которым закрепила свои требования относительно создания специального трибунала по преступлению агрессии.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.
— Не существует другого международного уголовного трибунала, компетентного преследовать и наказывать за преступление агрессии, совершенное против Украины, — объясняет ПАСЕ.
Кроме того, Ассамблея уделила особое внимание тому, что ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства России и Беларуси, которые в документе упоминаются на одном уровне.
— Российские и белорусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, и которые имели возможность контролировать или управлять политическими или военными действиями государства, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. Без их решения о развязывании этой агрессивной войны против Украины не произошли бы зверства, которые вытекают из этой войны, — подчеркивается в документе.
Впрочем, ПАСЕ отмечает необходимость расследования также военных преступлений, преступлений против человечности и обвинений в геноциде, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.
В течение этой сессии ПАСЕ несколько раз призывала к созданию спецтрибунала, а также подчеркнула, что Совет Европы должен играть ключевую роль в этом процессе.