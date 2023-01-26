ПАРЄ ухвалила рішення про спільну відповідальність влади РФ та Білорусі за злочин агресії

Січень, 26 в 14:03

ПАРЄ ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент Європейської правди.

– Не існує іншого міжнародного кримінального трибуналу, компетентного переслідувати і карати за злочин агресії, вчинений проти України, – пояснює ПАРЄ.

Крім того, асамблея приділила особливу увагу тому, що відповідальними за злочин агресії мають бути представники керівництва Росії та Білорусі, які у документі згадуються на одному рівні.

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– Російські та білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, і які мали можливість контролювати або керувати політичними або військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Без їхнього рішення про розв’язання цієї агресивної війни проти України не відбулося би звірств, що випливають з цієї війни, – підкреслює документ.

Утім ПАРЄ наголошує на потребі розслідувати також воєнні злочини, злочини проти людяності та звинувачення у геноциді, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Протягом цієї сесії ПАРЄ кілька разів закликала до створення спецтрибуналу, а також підкреслила, що Рада Європи має відігравати ключову роль у цьому процесі.