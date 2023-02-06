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Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с РФ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с РФ
Фото: Depositphotos

В Польше сообщили, что строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью РФ должно начаться в марте.

По словам спикера польской Пограничной службы лейтенантки Анны Михальской, заграждение будет включать систему датчиков и камер. Благодаря этому можно будет осуществлять мониторинг границы круглосуточно, вне зависимости от погодных условий и без необходимости пребывания на границе.

– Офицеры смогут наблюдать за границей в штабе пограничного ведомства. Предупреждения будут отправляться из систем обнаружения, а алгоритмы этих сообщений будут разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не движение животных, — сказала Михальская.

Она добавила, что сейчас пограничники ожидают проект заграждения. Согласно плану, установка электронного заграждения должна начаться в марте и должна быть готова к концу третьего квартала 2023 года.

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Источник: Польское радио
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