Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с РФ

Февраль, 06 в 7:22

В Польше сообщили, что строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью РФ должно начаться в марте.

По словам спикера польской Пограничной службы лейтенантки Анны Михальской, заграждение будет включать систему датчиков и камер. Благодаря этому можно будет осуществлять мониторинг границы круглосуточно, вне зависимости от погодных условий и без необходимости пребывания на границе.

– Офицеры смогут наблюдать за границей в штабе пограничного ведомства. Предупреждения будут отправляться из систем обнаружения, а алгоритмы этих сообщений будут разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не движение животных, — сказала Михальская.

Она добавила, что сейчас пограничники ожидают проект заграждения. Согласно плану, установка электронного заграждения должна начаться в марте и должна быть готова к концу третьего квартала 2023 года.