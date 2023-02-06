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Польща у березні почне будівництво електронного загородження на кордоні з РФ

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Польща у березні почне будівництво електронного загородження на кордоні з РФ
Фото: Depositphotos

У Польщі повідомили, що будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ має розпочатися в березні.

За словами речниці польської Прикордонної служби лейтенантки Анни Міхальської, загородження включатиме систему датчиків і камер. Завдяки цьому можна буде здійснювати моніторинг кордону цілодобово, незалежно від погодних умов й без необхідності перебування на лінії кордону.

– Офіцери зможуть спостерігати за кордоном у штабі прикордонного відомства. Попередження надсилатимуться із систем виявлення, а алгоритми цих повідомлень будуть розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми, а не на рух тварин, — сказала Міхальська.

Вона додала, що наразі прикордонники очікують на проєкт загородження. Згідно з планом, інсталяція електронного загородження повинна розпочатися у березні та має бути готовим до кінця третього кварталу 2023 року.

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Джерело: Польське радіо
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