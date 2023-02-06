РФ и Иран договорились о строительстве завода беспилотников — WSJ

Февраль, 06 в 6:46

В РФ планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников, которые собираются использовать в войне против Украины. Иран работает с Россией над разработкой новой модели Shahed-136 и планирует производство в Республике Татарстан.

По информации The Wall Street Journal, в рамках развивающегося военного альянса, в начале января 2023 года иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.

Строительство завода планируется в Республике Татарстан, а именно в Елабуге. Делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустую площадку, на которой хотят выработать не менее 6 тысяч беспилотников.

Сейчас смотрят

Американские чиновники сообщили изданию, что РФ и Иран стремятся создать более быстрый беспилотник чем те, которые уже есть. Иран работает с Россией над разработкой новой модели Shahed-136, которая, как ожидается, будет оборудована новым двигателем, который позволит ему летать быстрее и дальше.