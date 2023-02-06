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Факты / Світ

РФ и Иран договорились о строительстве завода беспилотников — WSJ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Требует проверки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

В РФ планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников, которые собираются использовать в войне против Украины. Иран работает с Россией над разработкой новой модели Shahed-136 и планирует производство в Республике Татарстан.

По информации The Wall Street Journal, в рамках развивающегося военного альянса, в начале января 2023 года иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.

Строительство завода планируется в Республике Татарстан, а именно в Елабуге. Делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустую площадку, на которой хотят выработать не менее 6 тысяч беспилотников.

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Американские чиновники сообщили изданию, что РФ и Иран стремятся создать более быстрый беспилотник чем те, которые уже есть. Иран работает с Россией над разработкой новой модели Shahed-136, которая, как ожидается, будет оборудована новым двигателем, который позволит ему летать быстрее и дальше.

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Источник: The Wall Street Journal
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