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Факти / Світ

РФ та Іран домовились про будівництво заводу безпілотників – WSJ

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

У РФ планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників, які мають намір використовувати у війні проти України. Іран працює з Росією над розробкою нової моделі Shahed-136 та планує виробництво у Республіці Татарстан.

За інформацією The Wall Street Journal, у рамках військового альянсу, який розвивається, на початку січня 2023 року іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі для запуску проєкту.

Будівництво заводу планується у Республіці Татарстан, а саме в місті Єлабуга. Делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, на якому хочуть виробити щонайменше 6 тисяч безпілотників.

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Американські чиновники повідомили виданню, що РФ та Іран прагнуть створити швидший безпілотник за ті, які вже є в наявності. Іран працює з Росією над розробкою нової моделі Shahed-136, яка, як очікується, буде оснащена новим двигуном, який дасть йому змогу літати швидше та далі. Новий завод вироблятиме саме вдосконалений безпілотник.

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Джерело: The Wall Street Journal
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