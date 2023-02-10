Февраль, 10 в 19:55

Военную, политическую и экспертную среду 10 февраля всколыхнула новость – по данным украинской стороны, во время сегодняшней массированной ракетной и дроновой атаки РФ два российских Калибра пересекли воздушное пространство Румынии, которая является страной-членом НАТО.

Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что инцидент произошел в 10:18, также ракеты побывали на границе Украины с Молдовой. Он уточнил, что запуск производился с акватории Черного моря.

Министерство обороны Румынии, в свою очередь, сообщило, что ракета не пересекала воздушное пространство страны ни разу – ближайшая точка траектории цели до ее границы находилась якобы в 35 км к северо-востоку.

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– Воздушная цель, запущенная с Черного моря с корабля РФ у Крымского полуострова, скорее всего, крылатая ракета, развернулась в воздушном пространстве Украины, Республики Молдова и повторно вошла в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии, – утверждает румынское Минобороны.

Минобороны Молдовы тем временем подтвердило, что воздушное пространство этой страны нарушила российская ракета.

Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Украина могла сбить эти ракеты, однако не стала этого делать сразу, понимая риски и угрозы населению соседнего государства.

Он напомнил, что это уже не первый раз, когда Россия устраивает подобные провокации – такое было в Молдове и Польше.

В ответ на опровержение Румынии Игнат повторил, что эти ракеты наблюдались радиолокационно.

– Мы можем обсуждать достоверность информации. Имеются радиолокационные данные, средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО также наблюдали эту ситуацию. Думаю, что будут материалы, которые это будут подтверждать, – подчеркнул спикер.

Между тем, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что эта ракетная атака РФ – вызов НАТО и очередное доказательство того, что для российского террора нет никаких пределов.

– Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить. Благодарю всех, кто это понимает, – резюмировал президент.

Отметим, что в Североатлантическом альянсе пока не комментировали этот инцидент.

Ближе к ночи на информацию о российских ракетах отреагировал представитель Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, в США “не видят никаких признаков” прямой военной угрозы России для Молдовы или Румынии.

– Мы поддерживаем тесный контакт и коммуникацию с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками, – цитирует Патела The Guardian.

Факты ICTV поговорили с военным обозревателем Олегом Стариковым, чтобы узнать, можно ли считать возможный пролет российских ракет нападением на одного из членов НАТО, а также о том, почему Румыния отрицает инцидент, тогда как украинская сторона активно на нем настаивает.

– Реагировать или нет – это суверенное право Румынии, равно как и суверенное право Украины – защищаться или не защищаться от российской агрессии. Вряд ли Румыния боится. Есть средства объективного контроля, которые позволяют обнаружить, дошла ли ракета другого государства или нет, – рассказал эксперт.

Он добавил, что если румынское высшее военно-политическое руководство приняло определенное решение и ответило относительно ракет таким образом, то у них есть свои причины.

– Можно фантазировать по-разному – о страхе нападения или об угрозах, не важно. Но эта реакция – суверенное право Румынии, над территорией которой якобы что-то пролетело. Если они приняли такое решение, НАТО без обращения этой страны ничего делать не может. Так что был ли инцидент или нет – решает именно Румыния. А если они не говорят, что что-то было, значит, ничего и не было, – сказал Стариков.

Он привел в пример Польшу, которая заявила, что на ее территории упала ракета украинского ПВО. Эксперт напомнил, что Варшава не потребовала от НАТО помощи по этому поводу для своей защиты. Соответственно, страны союза не стали ничего с этим делать – по протоколу процедура именно такая.

Он предупредил, что со временем позиция Румынии может измениться, и тогда можно будет обсуждать другие варианты развития событий.

Между тем, политический эксперт Олег Саакян также напомнил, что ракета уже залетала на территорию страны НАТО – тогда это была Польша, – и это ничем не закончилось.

– Радует, что сейчас у большинства нет розовых очков, что это что-то кардинально изменит и будет жесткая реакция. Тем, кто все еще живет иллюзиями, напоминаю о новичке в Солсбери. Химическое оружие было применено на территории страны НАТО, привело к смерти ее подданных. В теории это casus belli, на практике – даже не адские санкции, – написал эксперт у себя в Facebook.

В свою очередь, политолог Михаил Басараб отмечает, что пролет российских ракет над территорией государств НАТО – это, по его мнению, умышленное действие рашистов.

– Делая это, они не только провоцируют нас к уничтожению ракет над территорией государств НАТО, что может привести к гибели людей и разрушениям. Каждый раз эти ничтожества самоутверждаются. Сами перед собой в Кремле и перед рабами своими. Мол, мы здесь НАТО “нагнули”, – говорится в заметке Басараба в Facebook.

В то же время, по словам эксперта, россияне пытаются поколебать уверенность и единство среди стран-членов НАТО. Поэтому в этих действиях – четкий расчет и циничная мотивация.

Фото: Оперативное командование Юг