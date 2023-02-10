Лютий, 10 в 19:55

Військове, політичне та експертне середовище 10 лютого сколихнула новина – за даними української сторони, під час сьогоднішньої масованої ракетної та дронової атаки РФ два російських Калібри перетнули повітряний простір Румунії, яка є країною-членом НАТО.

Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що інцидент стався о 10:18, також ракети побували на кордоні України з Молдовою. Він уточнив, що запуск здійснювався з акваторії Чорного моря.

Міністерство оборони Румунії, в свою чергу, повідомило, що ракета не перетинала повітряний простір країни жодного разу – найближча точка траєкторії цілі до її кордону знаходилась нібито за 35 км на північний схід.

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– Повітряна ціль, запущена з Чорного моря з корабля РФ поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилата ракета, розвернулася в повітряному просторі України, Республіки Молдова та повторно увійшла в повітряний простір України, жодного разу не перетинаючи повітряний простір Румунії, – стверджує румунське міноборони.

Міноборони Молдови, тим часом, підтвердило, що повітряний простір цієї країни порушила російська ракета.

Тим часом речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що Україна могла збити ці ракети, проте не стала цього робити одразу, бо розуміла ризики та загрози населенню сусідньої держави.

Він нагадав, що це вже не перший раз, коли Росія влаштовує подібні провокації – таке було в Молдові та Польщі.

У відповідь на спростування Румунії Ігнат повторив, що ці ракети спостерігались радіолокаційно.

– Ми можемо обговорювати достовірність інформації. Є радіолокаційні дані, засоби об’єктивного контролю. Безумовно, країни-члени НАТО також спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали, які це підтверджуватимуть, – підкреслив речник.

Тим часом президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що ця ракетна атака РФ – виклик до НАТО і черговий доказ того, що для російського терору немає жодних меж.

– Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Дякую усім, хто це розуміє, – резюмував президент.

Зазначимо, що наразі у Північноатлантичному альянсі поки не коментували цей інцидент.

Ближче до ночі на інформацію про російські ракети відреагував речник Держдепартаменту США Ведант Пател. За його словами, у США “немає жодних ознак” прямої військової загрози з боку Росії для Молдови чи Румунії.

– Ми підтримуємо тісний контакт і комунікацію з нашими молдовськими партнерами та румунськими союзниками, – цитує Патела The Guardian.

Факти ICTV поговорили з військовим оглядачем Олегом Старіковим, щоб дізнатись, чи можна вважати можливий проліт російських ракет нападом на одного з членів НАТО, а також про те, чому Румунія заперечує інцидент, тоді як українська сторона – активно на ньому наполягає.

– Реагувати чи ні – це суверенне право Румунії, так само, як суверенне право України – захищатись чи не захищатись від російської агресії. Навряд чи Румунія боїться. Є засоби об’єктивного контролю, які дозволяють виявити, дійшла ракета іншої держави чи ні, – розповів експерт.

Він додав, що якщо румунське вище військово-політичне керівництво прийняло певне рішення і відповіло щодо ракет таким чином, то вони мають на це свої причини.

– Можна фантазувати по-різному – про страх нападу чи про загрози, не важливо. Але ця реакція є суверенним правом Румунії, над територією якої нібито щось пролетіло. Якщо вони прийняли таке рішення, то НАТО без звернення цієї країни нічого робити не може. Тож чи був інцидент чи ні – вирішує саме Румунія. А якщо вони не кажуть, що щось було, це означає, що нічого й не було, – сказав Старіков.

Він навів у якості прикладу Польщу, яка заявила, що на її території впала ракета української ППО. Експерт нагадав, що Варшава не стала вимагати від НАТО допомоги з цього приводу для свого захисту. Відповідно, країни союзу не стали нічого з цим робити – по протоколу процедура саме така.

Він попередив, що з часом позиція Румунії може змінитись і тоді вже можна буде обговорювати інші варіанти розвитку подій.

Тим часом політичний експерт Олег Саакян також нагадав, що ракета вже залітала на територію країни НАТО – тоді це була Польща, – і це нічим не закінчилось.

– Радує, що зараз у більшості немає рожевих окулярів, що це щось кардинально змінить й буде якась жорстка реакція. Тим, хто все ще живе ілюзіями, нагадую про новачок у Солсбері. Хімічна зброя була застосована на території країни НАТО, призвела до смерті її підданих. В теорії, це casus belli, на практиці – навіть не пекельні санкції, – написав експерт у себе в Facebook.

У свою чергу політолог Михайло Басараб зазначає, що прольот російських ракет над територією держав НАТО – це, на його думку, умисна дія рашистів.

– Роблячи це, вони не лише провокують нас до збиття ракет над територією держав НАТО, що може призвести до загибелі людей і руйнувань. Кожного такого разу ці нікчеми самостверджуються. Самі перед собою у Кремлі і перед своїми рабами. Мовляв, ми тут НАТО “нагнули”, – йдеться у нотатці Басараба в Facebook.

Одночасно, за словами експерта, росіяни намагаються похитнути впевненість та єдність серед країн-членів НАТО. Тож у цих діях – чіткий розрахунок та цинічна мотивація.

Фото: Оперативне командування Південь