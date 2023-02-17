“Большое” наступление РФ продвигается метрами, а не километрами – Бен Уоллес

Февраль, 17 в 18:36

Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что армия РФ несет в Украине огромные потери и не демонстрирует никаких признаков того, что усовершенствовала свою тактику “мясорубки”.

Об этом он сказал Financial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Так, Уоллес добавил, что “большое” наступление РФ, если вообще продвигается, то на метры, а не километры.

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Он отметил, что, несмотря на опасения, что Россия готова осуществить масштабную атаку примерно в первую годовщину своего полномасштабного вторжения в Украину, “нет никаких доказательств большого сосредоточения российских сил”.

Уоллес утверждает, что лучшее, что удалось Москве на сегодняшний день – это серия зондирующих атак вдоль линии фронта, которые привели к значительным потерям россиян.

Более того, западные союзники Киева “решительнее, чем когда-либо”, в попытке помочь Украине дать отпор российским войскам. Одним из явных признаков этого Уоллес назвал усиление поддержки США, которые теперь “исполнены воли довести конфликт до конца”.

– На сегодняшний день нет никаких доказательств большого российского наступления. Мы видели прогресс на всех фронтах, но ценой тысяч жизней… Мы должны подвергнуть сомнению утверждение, что они могут продолжать, – сказал министр.

Среди западных союзников Киева также произошло изменение отношения к военной помощи. В этот же период в прошлом году, по словам Бена Уоллеса, дискутировали, отправлять ли в Киев противотанковые ракеты. Сейчас же отправляют западные основные боевые танки.

– Что изменилось, так это то, что США решили быть настойчивее. Только подумайте об этом: мы дважды собирались за последние три недели (чтобы обсудить военную помощь, – Ред.), на Рамштайне и на встрече министров обороны НАТО на этой неделе. Это большое изменение, – объяснил британский министр.

Однако есть еще один мост, который союзники Киева еще не пересекли – это предоставление Украине западных истребителей.

Бен Уоллес предупредил, что до этого еще далеко и что современные истребители, которые Великобритания предложила украинским пилотам, являются “мерой долгосрочной стойкости после войны, когда Украине нужно будет защищаться”.

По его словам, с начала вторжения было убито или ранено более 180 тыс. российских военных, и, по оценкам США, было потеряно две трети танков армии. Несмотря на эти потери, по мнению Уоллеса, нет никаких признаков того, что российская армия изменила то, что он назвал “подходом мясорубки”.

– Российских новобранцев до сих пор запихивают в мясорубку. И я не уверен, что это приемлемо даже для России, потому что 180 тыс. человек имеют жен, матерей, сестер и друзей, и становится невозможно скрыть масштаб этой потери от россиян, – объяснил министр.

Западные официальные лица считают, что Россия пытается пополнить запас оружия и других материальных средств для своих военных усилий. Они ссылаются на долгие перерывы между ракетными и беспилотными атаками на украинскую инфраструктуру и активное нормирование снарядов для российской артиллерии на линии фронта.

Западные союзники Киева также пытаются поддерживать поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов и оружия в Украину. Однако Уоллес сказал, что, хотя Украина может испытывать дефицит, это вопрос времени, и у западных спонсоров Киева нет стратегических проблем с продолжением обеспечения военных усилий Украины.

– На передовой всегда было чувство недостатка, но я не вижу никаких признаков стратегического недостатка… хотя есть некоторая задержка во времени, – сказал глава Минобороны Британии.

Он добавил, что существует проблема в том, чтобы перевести украинские силы на экономную систему борьбы – точность вместо количества.

– Чтобы взорвать российскую позицию, нужно 100 артиллерийских снарядов или пять? Если быть точным, то не нужно 100 снарядов, – привел пример Уоллес.

В то же время министр признал, что у России все еще есть значительные силы в распоряжении и что она продолжает пытаться бороться.