“Великий” наступ РФ просувається метрами, а не кілометрами – Бен Воллес

Лютий, 17 в 18:36

Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що армія РФ зазнає в Україні величезних втрат та не демонструє жодних ознак того, що вдосконалила свою тактику “м’ясорубки”.

Про це він сказав Financial Times у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Так, Воллес додав, що “великий” наступ РФ, якщо взагалі просувається, то на метри, а не кілометри.

Зараз дивляться

Він додав, що попри побоювання, що Росія готова здійснити масштабну атаку приблизно в першу річницю свого повномасштабного вторгнення в Україну, “немає жодних доказів великого зосередження російських сил”.

Воллес стверджує, що найкраще, що вдалося Москві на сьогодні – це серія зондуючих атак уздовж лінії фронту, які призвели до значних втрат росіян.

Більше того, західні союзники Києва “рішучіші, ніж будь-коли”, у спробі допомогти Україні дати відсіч російським військам. Однією з явних ознак цього Воллес назвав посилення підтримки США, які тепер “сповнені волі довести конфлікт до кінця”.

– На сьогодні немає жодних доказів великого російського наступу. Ми бачили прогрес на всіх фронтах, але ціною тисяч життів… Ми повинні поставити під сумнів твердження, що вони можуть продовжувати, – сказав міністр.

Серед західних союзників Києва також відбулася зміна ставлення до військової допомоги. У цей же період минулого року, за словами Бена Воллеса, дискутували, чи відправляти до Києва протитанкові ракети. Зараз же – відправляють західні основні бойові танки.

– Що змінилося, так це те, що США вирішили бути більш наполегливими. Тільки подумайте про це: ми двічі збиралися за останні три тижні (щоб обговорити військову допомогу, – Ред.), на Рамштайні і на зустрічі міністрів оборони НАТО цього тижня. Це велика зміна, – пояснив британський міністр.

Проте є ще один міст, який союзники Києва ще не перетнули – це надання Україні західних винищувачів.

Бен Воллес попередив, що до цього ще далеко і що сучасні винищувачі, які Велика Британія запропонувала українським пілотам, є “заходом довгострокової стійкості після війни, коли Україні потрібно буде захищатися”.

За його словами, з початку вторгнення було вбито або поранено понад 180 тис. російських військових, і, за оцінками США, було втрачено дві третини танків армії. Незважаючи на ці втрати, на думку Воллеса, немає жодних ознак того, що російська армія змінила те, що він назвав “підходом м’ясорубки”.

– Російських новобранців досі запихають у м’ясорубку. І я не впевнений, що це прийнятно навіть для Росії, тому що 180 тис. людей мають дружин, матерів, сестер і друзів, і стає неможливо приховати масштаб цієї втрати від росіян, – пояснив міністр.

Західні офіційні особи вважають, що Росія намагається поповнити запас зброї та інших матеріальних засобів для своїх військових зусиль. Вони посилаються на довгі перерви між її ракетними і безпілотними атаками на українську інфраструктуру та активне нормування снарядів для російської артилерії на лінії фронту.

Західні союзники Києва так само намагаються підтримувати постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів і зброї в Україну. Проте Воллес сказав, що, хоча Україна може відчувати дефіцит, це питання часу, і західні спонсори Києва не мають стратегічних проблем із продовженням забезпечення військових зусиль України.

– На передовій завжди було відчуття нестачі, але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі… хоча є деяка затримка в часі, – сказав очільник Міноборони Британії.

Він додав, що існує також проблема в тому, щоб перевести українські сили на західну систему боротьби – точність замість кількості.

– Щоб підірвати російську позицію, потрібно 100 артилерійських снарядів чи п’ять? Якщо бути точним, то не треба 100 снарядів, – навів приклад Воллес.

Міністр визнав, що Росія все ще має значні сили у своєму розпорядженні і продовжує намагатись боротись.