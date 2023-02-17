За последний год шпионская сеть РФ в Европе значительно ослабла — WP

Февраль, 17 в 14:06

За последний год западные спецслужбы значительно ослабили российскую шпионскую сеть, что стало для Кремля неожиданностью.

Об этом сообщает The Washington Post.

– В течение последнего года, когда западные правительства наращивали поставки оружия в Украину и вводили экономические санкции против Москвы, американские и европейские службы безопасности проводили параллельную, но менее заметную кампанию по разрушению российских шпионских сетей, – говорится в сообщении.

Так, в январе был арестован российский шпион в Германии Артур Эллер, ставший “последним залпом в теневой войне против российских спецслужб”. Отмечено, что этому предшествовали многочисленные проверки подозреваемых российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении.

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— Эти шаги являются точными ударами по все еще находящимся в Европе российским агентам после массовой высылки более 400 подозреваемых сотрудников российской разведки из посольств Москвы по всему континенту в прошлом году, — говорится в сообщении.

Представители служб безопасности США и Европы предупреждают, что Россия сохраняет значительный потенциал, но уточняют, что за последний год ее шпионские агентства понесли больший ущерб, чем когда-либо со времен окончания Холодной войны.

Издание со ссылкой на чиновников отмечает, что масштабы кампании, похоже, застали Россию врасплох, притупив ее способность осуществлять операции влияния в Европе, поддерживать контакт с информаторами или предоставлять Кремлю информацию по ключевым вопросам, включая степень готовности западных лидеров продолжать наращивать поставки оружия в Украину.

– Если да, то это может пополнить список последствий, которые не смог предусмотреть президент России Владимир Путин – бывший офицер КГБ в Восточной Германии – когда отдавал приказ о вторжении в Украину, – пишет Washington Post.

Эксперты также добавляют, что сейчас Россия пытается компенсировать эти потери, больше полагаясь на кибершпионаж и посылая на Запад новых агентов под видом беженцев. В то же время эти новоприбывшие будут лишены защиты и преимуществ работы российских посольств и им может не хватать опыта, источников и подготовки тех, кто был объявлен персоной нон грата.

Ранее в ГУР сообщалось, что в странах Европы до сих пор активно функционирует шпионская сеть России. Сейчас она фокусируется на нейтрализации путей поставок вооружений в Украину.