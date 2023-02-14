Февраль, 14 в 13:25

В странах Европы до сих пор активно функционирует шпионская сеть России. Сейчас она фокусируется на нейтрализации путей поставки оружия для Украины.

Об этом рассказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк в интервью греческому изданию iefimerida.

По его словам, РФ стремится повлиять на общественное мнение и отдельных авторитетных людей в государствах Европы. Это одна из ключевых целей агрессора, для реализации которой используется пропаганда.

Сейчас смотрят

Именно поэтому Россия много сил вкладывает в работу пропагандистских СМИ.

– Это как их открытые пропагандистские рупоры, такие как Russia Today, так и другие более скрытые способы влияния. Есть случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей: поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России, — отметил Черняк.

Он подчеркнул, что шпионская сеть РФ в последнее время сосредоточила усилия на нейтрализации путей поставки западного оружия для Украины. Шпионы стремятся выявить маршруты перевозки оружия и устроить диверсии, как внутри, так и за пределами Украины. Поэтому российские спецслужбы пытаются завербовать людей, которые могут быть причастны к поставкам вооружения или что-то об этом знать.

Черняк также объяснил, почему российские спецслужбы развернули деятельность на территории Евросоюза.

– Россию интересует вся Европа как “зона влияния”. Если она подчинит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что у Путина были такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас, – рассказал представитель разведки.

Недавно западные СМИ сообщали, что Кремль отдал приказ спецслужбам РФ усилить вербовку шпионов на территории Великобритании. Агрессор хочет помешать поставкам военной помощи Украине и посеять хаос.

Источник: ГУР Минобороны Украины, iefimerida.gr