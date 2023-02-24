Февраль, 24 в 16:16

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что ее страна предоставит Украине более $32 млн на укрепление безопасности и стабилизацию.

– За этот год Канада и международное сообщество как никогда сплотились, чтобы поддержать устойчивость Украины перед лицом агрессии президента Путина. Поддержка Канадой суверенитета Украины является непоколебимой. Мы не отступимся, пока Россия не ответит за свои преступления, – сказала Мелани Жоли.

Отмечается, что в 32 млн долларов вошло 7,5 млн на мероприятия по разминированию, более 13 млн долларов на мероприятия по подотчетности, которые включают борьбу с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, и более 12 млн долларов США на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

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