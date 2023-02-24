Лютий, 24 в 16:16

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що її країна надасть Україні понад $32 млн на зміцнення безпеки та стабілізацію.

– За цей рік Канада та міжнародна спільнота як ніколи згуртувалися, щоб підтримати стійкість України перед обличчям агресії президента Путіна. Підтримка Канадою суверенітету України є непохитною. Ми не відступимося, доки Росія не відповість за свої злочини, – сказала Мелані Жолі.

Зазначається, що у $32 млн увішло $7,5 млн на заходи з розмінування, понад $13 млн на заходи щодо підзвітності, які включають боротьбу з сексуальним насильством, пов’язаним із конфліктом, і понад 12 млн доларів США на протидію хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним загрозам.

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