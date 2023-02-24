Япония анонсировала новые санкции против России

Февраль, 24 в 14:51

В годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал новые санкции против РФ.

Он отметил, что скоро представит свои новые идеи по санкциям, но не указал никаких подробностей.

Кисида напомнил, что Москва отказывается изменить свою “жесткую позицию” в войне с Украиной.

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– Международное сообщество должно объединиться, продемонстрировать солидарность и ввести жесткие санкции против России, – считает премьер.

В мае Кисида будет принимать саммит G7 в Хиросиме. Он заявил, что рассматривает возможность поездки в Украину в знак солидарности.

Япония в прошлом месяце ужесточила санкции против России, включая запрет определенных видов экспорта и замораживание активов российских чиновников и организаций.

Однако японские фирмы сохранили долю в российских нефтегазовых проектах, которые считаются критически важными для энергоснабжения Японии.