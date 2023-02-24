Японія анонсувала нові санкції проти Росії

Лютий, 24 в 14:51

У роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував нові санкції проти РФ.

Він зазначив, що скоро представить свої нові ідеї щодо санкцій, але не надав жодних подробиць.

Кісіда нагадав, що Москва відмовляється змінити свою “жорстку позицію” у війні з Україною.

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– Міжнароднеа спільнота має об’єднатися, продемонструвати солідарність і запровадити жорсткі санкції проти Росії, – вважає прем’єр.

У травні Кісіда прийматиме саміт G7 у Хіросімі. Він заявив, що розглядає можливість поїздки в Україну на знак солідарності.

Японія минулого місяця посилила санкції проти Росії, включно із забороноюу певних видів експорту та заморожуванням активів російських чиновників і організацій.

Проте японські фірми зберегли частку в російських нафтогазових проектах, які вважаються критично важливими для енергопостачання Японії.