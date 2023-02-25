Украине пока не нужны истребители F-16, необходимы HIMARS, артиллерия, танки и ПВО – Байден

Февраль, 25 в 12:38

Американский президент Джо Байден утверждает, что сейчас Украине якобы не нужны истребители F-16. Зато, по его словам, Киев нуждается в танках, артиллерии, системах HIMARS и противовоздушной обороны.

Об этом Байден сказал в интервью ABC News.

Он отметил, что США отправляют Украине то вооружение, которое рекомендуют опытные военные, и в этом перечне пока нет истребителей F-16.

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– Мы посылаем это, чтобы дать им возможность добиться успеха этой весной и этим летом до осени, – уточнил Байден.

Президент США добавил, что по мнению Пентагона, оснований для передачи Украине F-16 здесь и сейчас нет, поэтому он это исключает.

Министр обороны Алексей Резников 5 февраля заявил, что союзники предоставят ВСУ тактическую авиацию, но пока обсуждается тип истребителя.

А глава МИД Дмитрий Кулеба 17 февраля сообщил, что истребители Украине до сих пор не пообещала ни одна страна. Однако вскоре, по его данным, объявят о начале учений на истребителях.

Тем временем заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала, что администрация США обсуждает возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения как элементом необходимых долгосрочных гарантий безопасности.