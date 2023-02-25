Україні наразі не потрібні винищувачі F-16, необхідні HIMARS, артилерія, танки та ППО – Байден

Лютий, 25 в 12:38

Американський президент Джо Байден стверджує, що наразі Україні нібито не потрібні винищувачі F-16. Натомість, за його словами, Київ потребує танків, артилерії, систем HIMARS та протиповітряної оборони.

Про це Байден сказав в інтерв’ю ABC News.

Він наголосив, що США відправляють Україні те озброєння, яке рекомендують досвідчені військові, і в цьому переліку поки що немає винищувачів F-16.

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– Ми посилаємо це, щоб дати їм можливість здобути успіх цієї весни і цього літа до осені, – уточнив Байден.

Президент США додав, що на думку Пентагону, підстав для передання Україні F-16 тут і зараз немає, тому він це виключає.

Міністр оборони Олексій Резніков 5 лютого заявив, що союзники нададуть ЗСУ тактичну авіацію, але наразі обговорюється тип винищувача.

А очільник МЗС Дмитро Кулеба 17 лютого повідомив, що винищувачі Україні досі не пообіцяла жодна країна. Проте незабаром, за його даними, оголосять про початок навчань на винищувачах.

Тим часом заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла, що адміністрація США обговорює можливість забезпечити ЗСУ винищувачами п’ятого покоління як елементом необхідних довгострокових гарантій безпеки.