Есть высокий риск наступления: Молдова предупреждает Запад, что их страна может быть следующей целью РФ

Февраль, 27 в 18:43

Официальные лица Молдовы предупреждают Запад о том, что их страна может стать следующей после Украины целью президента РФ Владимира Путина. Есть риск захвата Приднестровья, а затем и всей Молдовы.

CNN вспоминает слова главы Службы безопасности Молдовы Михая Балана, предупредившего об очень высоком риске нового наступления России на востоке Молдовы в 2023 году. Издание считает, что это может произойти уже в ближайшие месяцы.

— Если Россия начнет весеннее наступление, которое сосредоточится на Юге Украины, она может снова попытаться подползти к Одессе, а затем соединиться с Приднестровьем, по сути, создав сухопутный мост, который проходит через Юг Украины и еще ближе к территории НАТО. Молдова не является членом Североатлантического блока, что делает ее более уязвимой для повестки дня Путина, — говорится в материале.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что партнеры должны помочь Молдове в борьбе с потенциальной российской оккупацией.

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– Я действительно вижу много отпечатков пальцев российских военных, российских служб в Молдове. Это очень слабая страна, и мы все должны им помочь, – отметил глава польского правительства.

Бывший заместитель главы МИД Молдовы, а сейчас директор Института европейской политики и реформ в Кишиневе Юлиан Гроза заявил, что Россия всегда пыталась исследовать и использовать информационное пространство в Молдове посредством пропаганды, однако сейчас она делает это сильнее. С войной все эти инструменты, используемые РФ ранее, умножились и усилились.

Кроме того, он добавил, что Молдова является наиболее пострадавшей страной от войны после Украины.

– Мы все еще маленькая страна, которая имеет недостаточно развитую экономику, и это создает большое давление, – заявил Гроза.