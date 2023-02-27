Є високий ризик наступу: Молдова попереджає Захід, що їх країна може бути наступною ціллю РФ

Лютий, 27 в 18:43

Офіційні особи Молдови попереджають Захід про те, що їхня країна може бути наступною після України ціллю президента РФ Володимира Путіна. Є ризик захоплення Придністров’я, а потім і цілої Молдови.

CNN згадує слова голови Служби безпеки Молдови Міхая Балана, який попередив про дуже високий ризик нового наступу Росії на сході Молдови у 2023 році. Видання вважає, що це може статися уже у найближчі місяці.

– Якщо Росія почне весняний наступ, який зосередиться на Півдні України, вона може знову спробувати підповзти до Одеси, а потім з’єднатися з Придністров’ям, по суті, створивши сухопутний міст, який проходить через Південь України та ще ближче до території НАТО. Молдова не є членом Північноатлантичного блоку, що робить її більш вразливою для порядку денного Путіна, – йдеться у матеріалі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що партнери повинні допомогти Молдові у боротьбі проти потенційної російської окупації.

Зараз дивляться

– Я справді бачу багато відбитків пальців російських військових, російських служб у Молдові. Це дуже слабка країна, і ми всі повинні їм допомогти, – зазначив очільник польського уряду.

Колишній заступник голови МЗС Молдови, а зараз директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі Юліан Гроза заявив, що Росія завжди намагалася досліджувати та використовувати інформаційний простір у Молдові за допомогою пропаганди, однак зараз вона робить це сильніше. З війною всі ці інструменти, які РФ використовувала раніше, примножилися та посилилися.

Окрім цього, він додав, що Молдова є найбільш постраждалою країною від війни після України.

– Ми все ще маленька країна, яка має недостатньо розвинену економіку, і це створює великий тиск, – заявив Гроза.