Є високий ризик наступу: Молдова попереджає Захід, що їх країна може бути наступною ціллю РФ
Офіційні особи Молдови попереджають Захід про те, що їхня країна може бути наступною після України ціллю президента РФ Володимира Путіна. Є ризик захоплення Придністров’я, а потім і цілої Молдови.
CNN згадує слова голови Служби безпеки Молдови Міхая Балана, який попередив про дуже високий ризик нового наступу Росії на сході Молдови у 2023 році. Видання вважає, що це може статися уже у найближчі місяці.
– Якщо Росія почне весняний наступ, який зосередиться на Півдні України, вона може знову спробувати підповзти до Одеси, а потім з’єднатися з Придністров’ям, по суті, створивши сухопутний міст, який проходить через Південь України та ще ближче до території НАТО. Молдова не є членом Північноатлантичного блоку, що робить її більш вразливою для порядку денного Путіна, – йдеться у матеріалі.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що партнери повинні допомогти Молдові у боротьбі проти потенційної російської окупації.
– Я справді бачу багато відбитків пальців російських військових, російських служб у Молдові. Це дуже слабка країна, і ми всі повинні їм допомогти, – зазначив очільник польського уряду.
Колишній заступник голови МЗС Молдови, а зараз директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі Юліан Гроза заявив, що Росія завжди намагалася досліджувати та використовувати інформаційний простір у Молдові за допомогою пропаганди, однак зараз вона робить це сильніше. З війною всі ці інструменти, які РФ використовувала раніше, примножилися та посилилися.
Окрім цього, він додав, що Молдова є найбільш постраждалою країною від війни після України.
– Ми все ще маленька країна, яка має недостатньо розвинену економіку, і це створює великий тиск, – заявив Гроза.