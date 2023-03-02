Март, 02 в 15:21

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Китай столкнется с последствиями, если будет поставлять оружие в Россию для войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

— Что важно и что я передам каждому из коллег, в том числе моему китайскому коллеге, то это то, что, истина здесь не где-то посередине, виновата только одна страна, и это Россия, и поэтому все остальные должны воздерживаться от предоставления военной помощи России, — сказал он журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.

Министр добавил, что военная помощь Москве “будет иметь последствия, если страны перейдут эту грань, на мой взгляд”.

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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России для ее войны против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать РФ оружие, а использовать свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск из Украины.