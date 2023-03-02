Березень, 02 в 15:21

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Китай зіткнеться з наслідками, якщо постачатиме зброю в Росію для війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

– Що важливо, і що я передам кожному з колег, зокрема моєму китайському колезі, то це те, що, істина тут не десь посередині, винна лише одна країна, і це Росія, тому всі інші мають утримуватися від надання військової допомоги Росії, – сказав він журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі.

Міністр додав, що військова допомога Москві “матиме наслідки, якщо країни перейдуть цю межу, на мій погляд”.

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Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив стурбованість адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії для її війни проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати РФ зброю, а використати свій вплив у Москві, щоби домогтися виведення російських військ з України.