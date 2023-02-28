Блинкен надеется, что Китай воздержится от поставок оружия России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России для ее войны в Украине.
Блинкен предупредил, что если это произойдет, то Пекин столкнется с последствиями такого шага.
— Мы очень четко предупредили Китай о последствиях предоставления такой поддержки. Мы без колебаний, например, нацелимся на китайские компании или отдельных лиц, которые нарушают наши санкции или иным образом участвуют в поддержке российских военных усилий, — сказал Блинкен на пресс-конференции в Казахстане.
Госсекретарь отметил, что поднял этот вопрос непосредственно с китайским дипломатом Ван И во время Мюнхенской конференции по безопасности, а президент США Джо Байден по этому поводу общался с лидером Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре этого года.
Блинкен сказал, что в случае, если Китай поддержит военные усилия России, это создаст “серьезную проблему” для американо-китайских отношений, а также для отношений Китая с другими странами мира.
Он надеется, что Китай серьезно воспримет предупреждение США и воздержится от помощи России.
— Китай не может иметь и то, и другое, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Он не может, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой — фактически подпитывать пламя пожара, который разожгла Россия, — сказал Блинкен.
Недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что пока нет никаких признаков того, что Китай согласится на поставки оружия в Россию для ее использования в полномасштабной войне против Украины.
Он уточнил, что Иран фактически является единственной страной, от которой Россия сейчас получает более-менее серьезное вооружение.