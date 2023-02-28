Блинкен надеется, что Китай воздержится от поставок оружия России

Февраль, 28 в 17:00

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России для ее войны в Украине.

Блинкен предупредил, что если это произойдет, то Пекин столкнется с последствиями такого шага.

— Мы очень четко предупредили Китай о последствиях предоставления такой поддержки. Мы без колебаний, например, нацелимся на китайские компании или отдельных лиц, которые нарушают наши санкции или иным образом участвуют в поддержке российских военных усилий, — сказал Блинкен на пресс-конференции в Казахстане.

Госсекретарь отметил, что поднял этот вопрос непосредственно с китайским дипломатом Ван И во время Мюнхенской конференции по безопасности, а президент США Джо Байден по этому поводу общался с лидером Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре этого года.

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Блинкен сказал, что в случае, если Китай поддержит военные усилия России, это создаст “серьезную проблему” для американо-китайских отношений, а также для отношений Китая с другими странами мира.

Он надеется, что Китай серьезно воспримет предупреждение США и воздержится от помощи России.

— Китай не может иметь и то, и другое, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Он не может, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой — фактически подпитывать пламя пожара, который разожгла Россия, — сказал Блинкен.

Недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что пока нет никаких признаков того, что Китай согласится на поставки оружия в Россию для ее использования в полномасштабной войне против Украины.

Он уточнил, что Иран фактически является единственной страной, от которой Россия сейчас получает более-менее серьезное вооружение.