Франция арестовала виллу российского олигарха стоимостью 23 млн евро и заблокировала ее продажу

Март, 02 в 10:39

Во Франции арестовали виллу российского олигарха стоимостью 23 млн евро, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке страны, и заблокировали ее перепродажу.

Об этом сообщает Le Monde.

Указано, что вилла была арестована по запросу магистратов Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO). Считается, что дом принадлежит Виктору Рашникову, владельцу одного из крупнейших производителей стали в РФ.

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Три объекта недвижимости, связанные с Рашниковым, на Французской Ривьере были арестованы после того, как в марте прошлого года он попал под санкции.

О том, что вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра может принадлежать Рашникову, стало известно при попытке ее продать. Французское подразделение финансовой разведки установило, что дом, принадлежащий швейцарской компании, которая, в свою очередь, была в управлении панамской фирмы, на самом деле может находиться в собственности российского олигарха.

— Сама вилла и выручка от продажи теперь находятся в руках Агентства Министерства юстиции по управлению и возвращению арестованных и конфискованных активов (AGRASC). В случае соответствующего решения суда они могут быть окончательно конфискованы правительством, — добавляет издание.

Ранее Япония объявила о замораживании активов 73 юридических и 39 физических лиц из России, а также девяти человек из Крыма, “ДНР”, “ЛНР”, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: Le Monde