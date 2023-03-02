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Франція заарештувала віллу російського олігарха вартістю 23 млн євро та заблокувала її продаж

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Франція Париж
Фото: Depositphotos

У Франції заарештували віллу російського олігарха вартістю 23 млн євро, що розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра на південному сході країни, та заблокували її перепродаж.

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначено, що вілла була заарештована на запит магістратів Національної юрисдикції з боротьби з організованою злочинністю (JUNALCO). Вважається, що будинок належить Віктору Рашнікову, власнику одного з найбільших виробників сталі в РФ.

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Три об’єкти нерухомості, пов’язані з Рашніковим, на Французькій Рів’єрі були заарештовані після того, як у березні минулого року він потрапив під санкції.

Про те, що вілла в Сен-Жан-Кап-Ферра може належати Рашнікову, стало відомо під час спроби її продати. Французький підрозділ фінансової розвідки встановив, що будинок, що належить швейцарській компанії, яка, у свою чергу, була в управлінні панамської фірми, насправді може перебувати у власності російського олігарха.

– Сама вілла та виручка від продажу тепер перебувають у руках Агентства Міністерства юстиції з управління та повернення заарештованих та конфіскованих активів (AGRASC). У разі відповідного рішення суду вони можуть бути остаточно конфісковані урядом, – додає видання.

Раніше Японія оголосила про замороження активів 73 юридичних і 39 фізичних осіб із Росії, а також дев’яти осіб з  Криму, “ДНР”, “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей.

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Джерело: Le Monde

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