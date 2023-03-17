Это сигнал российским элитам, что с ними будет дальше: Подоляк об ордере МУС на арест Путина

Март, 17 в 18:27

Решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой — это конкретный сигнал российским элитам, что с ними будет дальше.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, это объясняет, почему как раньше — никогда не будет.

— Мир изменился… Поэтому МУС выдал конкретный ордер на арест… “стратега” Путина? Это конкретный сигнал российским элитам — что с ними будет дальше и почему “как раньше” не будет… Это начало конца РФ в нынешнем виде на мировой арене. Это непосредственная юридическая процедура. Дождитесь, — отмечает Подоляк.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.

По его мнению, мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным, а его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности, заявил генпрокурор.