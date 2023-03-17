Март, 17 в 17:22

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Об этом говорится в заявлении МУС.

В своем заявлении МУС заявил, что существуют “разумные основания” считать, что российский лидер “несет уголовную ответственность” за “военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконное перемещение населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию” на оккупированной территории Украины.

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В нем также говорится о том, что существуют “обоснованные основания” считать, что уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова “несет индивидуальную уголовную ответственность” за “военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию”.

В заявлении суда указывается, что преступления, предположительно, были совершены на оккупированной территории Украины по крайней мере с 24 февраля 2022 года.

— Есть достаточные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, за совершение этих деяний непосредственно, совместно с другими и/или через других лиц, и за то, что он не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение и которые находились под его эффективной властью и контролем, в соответствии с вышестоящей ответственностью, — говорится в сообщении.

В свою очередь, Мария Львова-Белова, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконной передачи населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, заявили в МУС.

— Палата посчитала, что ордера являются секретными для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Тем не менее, учитывая, что поведение, о котором идет речь в данной ситуации, предположительно продолжается, и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата сочла, что в интересах правосудия следует уполномочить Секретариат публично обнародовать существование ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и способы ответственности, установленные Палатой, — говорится на сайте суда.

Вышеупомянутые ордера на арест были выданы в соответствии с заявлениями, поданными Обвинением 22 февраля 2023 года.